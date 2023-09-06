الأربعاء 06 سبتمبر 2023
توقيت مصر 10:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزيرة الهجرة السابقة عن تورط ابنها في جريمة قتل: "أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله"

قطّعت جثمانها.. اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها طالبة الثانوي

قرار صادم.. السعودية تقرر حبس ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يومًا

أحمد مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن ترشح والده لرئاسة الزمالك

فيديو.. عروس تلقي آلاف الدولارات عللى عريسها أثناء رقصه في حفل زفافهما

قرار جديد ضد الفاشينستا فاطمة المؤمن في قضية قتل اثنين بالكويت

بينهن متزوجة.. الفائزات في مسابقة ملكة جمال مصر (صور)

سبب عدم حضور المصريين جنازة محمد الفايد في بريطانيا

سعر الدولار رسميًا اليوم وهذا سعره الآن في السوق السوداء

جريمة بشعة .. العثور على أحمد وزوجته مذبوحين داخل غرفة نومهما

قطّعت جثمانها.. اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها طالبة الثانوي

IMG-20230906-WA0018
الضحية
الأربعاء، 06-09-2023 09:58 ص

تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات التي لا تزال أعمالها جارية في واقعة طالبة الثانوي؛ قتيلة مدينة طنطا، على يد متهمين أحدهما صديقتها.

الواقعة كُشفت في يوليو الماضي عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها، مطعونة ومقطوعة القدم، ألقيت في مصرف سبرباي دائرة مركز طنطا.

تبين بالتحريات، أن الجثة لطالبة في الصف الثاني الثانوي تُدعى "فرح - 18 عامًا"، بينما توصلت التحقيقات إلى متهمين؛ أحدهما صديقتها "آية. هـ"، التي تخلصت منها داخل شقتها، بعد شجار بينهما بسبب خلافات سابقة، وتركتها لمدة 3 أيام، ثم قطّعت قدميها، وألقت جثمانها في مصرف، وذلك بالتعاون مع متهم ثان هو صاحب المنزل حيث تقيم المتهمة.

في التحقيقات أمام النيابة، أدلت المتهمة الأولى باعترافات تفصيلية، موضحة كيف أنها عقب محاولتها التخلص من الجثة، إذ قالت أنها سكبت البنزين على الجثة التي كانت ملقاة على السرير، ثم "مسكت النار في السجادة وكانت هتولع فيا فخفت وطفتها بسرعة قبل الحريق ما يكبر وقفلت الشقة بعدها ومشيت وسبت جثة فرح داخل الشقة لمدة ٣ أيام".
خلال هذه الفترة بدأت رائحة تحلل الجثة في الانتشار، فتلقت المتهمة اتصالًا من المتهم الثاني "بيشوي" صاحب المنزل -جاري التحقيق معه-. "قال لي الجيران بيشتكوا من الريحة تعالي اتخلصي من المصيبة دي يإما هبلغ عنك فرحت له وكنت منهارة ومش عارفة اتصرف.. أنا مكنتش عاوزة أقتلها، أنا كنت بدافع عن نفسي"؛ قالت المتهمة.

وفق اعترافات "آية"، فإن المتهم الثاني صديقها وقد أخبرته بارتكابها الجريمة، فنصحها بوضع جثمان صديقتها داخل جوال "شوال"، وأن تخبر الجيران بأن لحم كانت تخزنه في المبرد "الثلاجة" فسد وهو السبب في الرائحة المنتشرة.

كانت هذه خطة المتهم الثاني الذي ساعد المتهمة الأولى في التخلص مع الجثمان، حيث قررت المتهمة تقطيعه لتسهيل عملية نقله في الجوال.
بعد إتمامها عملية نقل الجثمان إلى الجوال، نزلت المتهمة من الشقة وأوقفت "توكتوك" قرابة الساعة 1 صباحًا، أوصلها إلى مصرف سبرباي حيث ألقت الجثمان، ثم عادت إلى المنزل لتتخلص من آثار جريمتها. "رجعت نضفت الشقة وسلمتها لبيشوي وقطعنا عقد الإيجار اللي باسمي عشان نقفل الموضوع".

إقرأ ايضا

IMG-20230906-WA0021

وزيرة الهجرة السابقة عن تورط ابنها في جريمة قتل: "أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله"

IMG-20230906-WA0029

بينهن متزوجة.. الفائزات في مسابقة ملكة جمال مصر (صور)

images (7)

سبب عدم حضور المصريين جنازة محمد الفايد في بريطانيا

أخبار متعلقة

images

فرح" تزوجت عرفيًا من "بيشوي" وصديقتها قتلتها وقطعت جثمانها.. تفاصيل صادمة

IMG-20230821-WA0028

بالفيديو.. عريس يفاجئ المعازيم بوليمة سمك بدلًا من اللحوم