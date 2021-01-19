الثلاثاء 19 يناير 2021
توقيت مصر 12:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. ممثلة أفلام غير أخلاقية داخل مسجد شهير

السعودية.. عريس ينهار من البكاء في حفل زفافه والسبب غريب

«أهان الإسلام والنبي».. بيان من رئيس أساقفة اليونان بعد تصريحاته العدائية

تعرف علي أول حفيد للملك عبد العزيز والذي تولي تربيته بنفسه

بعد المصالحة.. السعودية تعلن عن قرار جديد مع قطر

ملك عربي يعلن زيارة إسرائيل إذا نفذت له هذا الشرط

ترامب يوقع قرار أمني أخير ضد الصين

«واس»: السجن لعدد من منسوبي الداخلية في السعودية

بشري سارة من "بايدن " للعالم.. قوانين سهلة للحصول علي الجنسية الأمريكية

قطر تكشف مصير علاقتها مع إيران بعد المصالحة الخليجية

ADS
 

قطر تكشف مصير علاقتها مع إيران بعد المصالحة الخليجية

download
وزير خارجية قطر
 
الثلاثاء، 19-01-2021 09:34 ص المصريون
كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لتلفزيون بلومبرج، أن قطر على موقفها من علاقتها مع إيران بعد المصالحة مع دول المقاطعة في الخليج، مؤكدًا أن قطر حثت دول الخليج العربية على الدخول في حوار مع إيران، وإن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في مفاوضات.
وأضاف في المقابلة التي أجريت معه أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أيضا نفس الرغبة.
وقال الوزير القطري إن حكومته تدعم المناقشات الجارية بين إيران وكوريا الجنوبية للإفراج عن ناقلة نفط احتجزها الحرس الثوري الإيراني مطلع هذا الشهر.
وفي تعليق منفصل عن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، قال إن قطر ستسهل المناقشات إذا طُلب منها ذلك وستدعم من يتم اختياره لتلك المهمة.
وعن المحادثات المحتملة بين واشنطن وطهران قال إن بلاده تريد تحقيق الإنجاز وترغب في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
 

إقرأ ايضا

unnamed

شاهد.. ممثلة أفلام غير أخلاقية داخل مسجد شهير

917

السعودية.. عريس ينهار من البكاء في حفل زفافه والسبب غريب

60058ed54c59b718a3342480

«أهان الإسلام والنبي».. بيان من رئيس أساقفة اليونان بعد تصريحاته العدائية

أخبار متعلقة

download

آخر ما قاله إعلامي سعودي عن المصالحة مع قطر قبل وفاته

157528342448944100

السعودية تحسم جدل عودة فتح سفارتها في قطر

الجزر الإماراتية الثلاث

وثائق سرية.. مستشار "بن زايد" يعلق على كيف ضاعت الجزر الثلاث؟

أرشيفية

بعد المصالحة.. خطورة غير متوقعة من الإمارات تجاه قطر

أمير-قطر-وولي-عهد-السعودية-محمد-بن-سلمان-أرشيف-504x362

مفاجأة.. قطر تعرض على السعودية وساطتها للتصالح مع تركيا

1-1404915

الكشف عن الدولة العربية التي لا تزال تقاطع قطر