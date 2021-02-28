الأحد 28 فبراير 2021
توقيت مصر 20:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قطر تصدر بيان رسميًا بشأن «الاعتداء» على السعودية

تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان

الحكومة تؤجل تسجيل الشقق في الشهر العقاري ومقترح بـ1.5%

بث مباشر.. مباراة الاهلى وطلائع الجيش في الدورى

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان متأثراً بإصابته بـ "كورونا"

ديك يقتل صاحبه بطريقة غريبة

جراحة جديدة.. آخر تطورات حالة حورية فرغلي

سريلانكا تستجيب لرابطة العالم الإسلامي وتوقف حرق جثث المسلمين

خصم 30% من رواتب الموظفين لصالح «ميزة».. الحكومة توضح

نجل مشاري البلام يخرج عن صمته بعد دفن والده ويهدد بمحاسبة هؤلاء

ADS
 

قطر تصدر بيان رسميًا بشأن «الاعتداء» على السعودية

_116359145_065061511
ا
 
الأحد، 28-02-2021 07:30 م محمد فضل - متابعات

أعربت قطر عن إدانتها للهجوم الصاروخي التي أطلقته الميليشيا الحوثية من اليمن واستهدف العاصمة السعودية الرياض.
وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا بهذا الشأن جاء فيه: “تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعده عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية”.
وأضاف البيان: “تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.
 

إقرأ ايضا

20200620011542983

تفاصيل مُحزنة في الساعات الأخيرة لـ يوسف شعبان

يوسف شعبان

وفاة يوسف شعبان عن 90 عامًا إثر إصابته بكورونا

2202114134513301987212

عملية جديدة غدًا.. آخر تطورات حالة حورية فرغلي

أخبار متعلقة

11

شاهد.. صاروخ الحوثيين بعد سقوطه على منزل في الرياض

266634

بيان عاجل من «أمانة جدة» بسرعة الإبلاغ عن هذا الأمر

saudi-172019-001_0

السعودية تصدر بيانًا شديد اللهجة وتحذر

0

السعودية.. بيان رسمي بشأن ضجة اغتصاب كلب في الرياض (صور)

Capture

فيديو صادم.. أجانب يشربون بول الإبل في السعودية شاهد رد فعلهم

1528889662-645x450

بعد ساعات من دفن الأمير تركي.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة جديدة