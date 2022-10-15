قطر ترحب بالمثليين جنسيًا وتخصص أماكن راحة للمخمورين

السبت، 15-10-2022
10:47 ص
أثار ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم
في
قطر
2022 تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها حول
الترحيب بالمثليين في بلاده خلال البطولة.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز سبورتس، أجاب بـ"نعم"
المدير التنفيذي لكأس العالم
في قطر
، ناصر الخاطر، حول سؤال إن كانت بلاده ترحب بالمثليين.
وشدد المسؤول القطر
ي على أنه لن يتعرض أحد لأي كان، في رسالة
تطمين لمجتمع الميم، بعد إصرار الإعلامي، روب
هاريس، على السؤال عن حماية المثليين وحقوقهم في حضور المونديال والتعبير علنا عن أنفسهم.
واستطرد الإعلامي ليسأل الخاطر عما هي رسالته لأولئك المشجعين
الذين قد يكونوا قلقين، حيث قال: "الجميع مرحب به، والجميع سيشعر بالأمان عندما
يأتون إلى قطر
"، مضيفا في رد على سؤال ما إذا كان بإمكان مشجعين من المثليين الإمساك بأيدي بعضهم
البعض في مكان عام، ليرد الخاطر قائلا: "نعم".
وأكد الخاطر أن الكحول سيسمح بها في مناطق محددة حول الملاعب،
كما ستنشئ السلطات القطر
ية مناطق مخصصة أيضاً ليرتاح فيها المشجعون الذين هم في حالة
سكر حتى استعادة نشاطهم.
وقد كافح منظمو البطولة التي تنطلق في قطر
20 نوفمبر المقبل،
لطمأنة الجماعات الحقوقية بأن مجتمعات المثليين لن تواجه أي إجراءات تضيقية في المونديال.