قطة صماء تعود إلى مالكتها بعد فقدان 12 عامًا

السبت، 29-08-2020
08:19 م
فتحي مجدي
صُدمت المالكة جوليا ناش لتلقي مكالمة تفيد بأن موجي كيتي البالغة من العمر 16 عامًا قد تم تسليمها إلى مستشفى بلو كروس للحيوانات حيث تم مسح شيبتها الدقيقة وتعقبها إلى جوليا
كل عام يفقد الآلاف من الحيوانات الأليفة، لكن القطة السوداء موجي كيتي هي واحدة من المحظوظين، بعد أن خرجت من منزل مالكتها قبل 12 عامًا قبل أن تعود
إليها مؤخرًا.
وتلقت مالكة القطة جوليا ناش لتلقي مكالمة تفيد بأن كيتي، التي فقدت في عام 2007، تم العثور عليها وهي تعيش في الشوارع.
وسلمت كيتي البالغة من العمر 16 عامًا إلى مستشفى بلو كروس للحيوانات حيث تم مسح شيبتها الدقيقة وتعقب مالكتها جوليا، والتي تتذكر اللحظة التي تلقت فيها المكالمة لتقول إن كيتي قد تم العثور عليها.
قالت جوليا (56 عامًا): "لقد كان مزيجًا من الكفر التام والصدمة والمفاجأة للجميع. كانت كيتي سيئة للغاية عندما حصلنا عليها لأول مرة وكان وزنها أقل من 2.5 كجم لكنها الآن 4 كجم صحية".
وأضافت: "إنها أيضًا صماء ومصابة بالغدة الدرقية، لذا فقد استغرق الأمر بعض الوقت للحصول على الجرعة الصحيحة، لكنها تبدو الآن مثل قطة بدلاً من كيس من العظام".
واختفت كيتي عندما انفصلت جوليا عن زوجها، وانتقلت إلى مسافة تبعد 20 دقيقة من منزل العائلة في ساتون، جنوب لندن. لكن كيتي المحظوظة نجت بطريقة ما لأكثر من عقد من الزمن بمفردها.
قال موظفو مركز بلو كروس في ميرتون، إنها لا بد أنها كانت تعيش ضالة، على الرغم من أن العديد من "المالكين" الآخرين اتصلوا بالمؤسسة الخيرية ليقولوا إنهم كانوا يعتنون بها".
لكن جوليا، وهي أم لثلاثة أطفال، قالت: "تم تعقب كيتي بسبب رقاقاتها الدقيقة (البيانات الخاصة بالقطة ومالكتها). لم ألغها أبدًا لأنني كنت أتمنى دائمًا أن نتلقى أخبارًا جيدة أو سيئة في النهاية".
وأضافت: "أعتقد أنه يجب فحص جميع الحيوانات الأليفة عند التسجيل في عيادة جديدة". وأشارت إلى أنه منذ عودتها إلى المنزل، وقعت كيتي في حب شريكها توني، لذلك تأمل ألا تبتعد كثيرًا مرة أخرى.
وأوضحت أنها تعتقد أنه كان من الممكن لم شملها هي وكيتي "في وقت أقرب كثيرًا" لو تم فحص رقاقة من قبل طبيب بيطري في وقت سابق.
لكنها أضافت: "أنا ممتنة للغاية لكل من أخذ كيتي إلى بلو كروس ولأي شخص حافظ على سلامتها خلال تلك السنوات الـ 12".