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قضية كريم الهواري.. أسر ضحايا حادث الشيخ زايد يتنازلون أمام المحكمة

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الأحد، 08-05-2022 10:17 ص
تنازل أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد والذى راح ضحيته 4 طلاب عن القضية أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى .
واتهم فى الحادث "كريم الهوارى"، بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث تصادم الشيخ زايد".
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
 

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