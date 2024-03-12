الثلاثاء، 12-03-2024
12:22 م
قرر القضاء
تجديد حبس السائق المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق
"حبيبة الشماع"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال عمرو عبد المنعم، محامي السائق المتهم، إن موكله فر هارباً من موقع الحادث بسبب تجمع الناس على حبيبة الشماع، قائلاً: "موكلي سمع صوت الضحية تردد": كان عايز يخطفني"، وفق "العربية نت".
كما طلب دفاع المتهم، إخلاء سبيل موكله بأي كفالة تراها المحكمة مناسبة بناء على عدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد من الأوراق، وانتفاء أركان الجريمة الموجهة له.
وتابع أن موكله كان يقود السيارة بسرعة 100كيلومتر في الساعة، وبعد الواقعة اتصل موكله بشركة التاكسي الشهيرة وروى لهم تفاصيل الواقعة وأخبروه خلالها أنه سوف يتم التحقيق في الأمر ولم يتلق اتصالاً هاتفياً من أحد.
وحول قضية المخدرات المنسوبة للمتهم، قال محامي السائق المتهم إن القضية منذ 2011 وليس للسائق المتهم أي علاقة بها.