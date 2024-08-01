



تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة مع المساعدة محفظ القرآن المتحرش بفتيات قاصرات مركز يمتلكه بمدينة البدرشين، لبيان مدى تورطها في الجريمة وعلمها بتحرش المتهم بالفتيات وتصويرهن من عدمه.

مفاجأة في التحريات

فجرت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة مفاجأة جديدة في واقعة تحـ. رش محفظ قرآن بفتيات قاصرات مركز يمتلكه بمدينة البدرشين حيث تم التحفظ على مساعدة المتهم بالمركز بعدما تبين ارتباطها به بعلاقة غير شرعية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لسقوط "عنتيل البدرشين" محفظ القرآن ومنشد ديني بتهمة التحـ.رش بالفتيات صغار السن المترددات على المركز الخاص به، كما أن بداية طرف الخيط لسقوط “

” بدأت ببلاغ تقدمت به فتاة مراهقة تتضرر فيه من مستخدم الهاتف (محدد) لقيامه بإرسال رسائل تحوي عبارات تحرش جنـ.سي على تطبيق “WhatsApp”.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث تبين ان مالك الهاتف مالك لمركز تحفيظ القرآن ومنشد ديني ويدعى مصطفى. م. ا في الثلاثينات من عمره، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين وتمكنت من ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وقال في التحقيقات معه أنه تعرف على المبلّغة و العديد من الفتيات الأخريات من خلال ترددهم على المركز الديني وتصويرهم حال التحرش بهم والاحتفاظ بتلك المقاطع على جهاز لابتوب لمشاهدتها لاحقا.

تعود الواقعة بتلقي مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، إخطارا من مدير مباحث الجيزة اللواء محمد شرقاوي، مفاده ورود بلاغ من “إ .م”، 16 سنة (طالبة) بتضررها من رقم على “الواتساب”، يقوم بإرسال رسائل تحوي عبارات تحرش جنـ.سي بتتبع مصدر الرسالة وعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة منشد ديني وصاحب مركز لتحفيظ القرآن بمنطقة البدرشين.

ألقي القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول عليه عدد كبير من الفيديوهات والصور التي تظهر تحرشه بالفتيات داخل المركز، ومنهم فتاة تعمل معه، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.