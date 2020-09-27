قصة ماكييرة الرؤساء الأمريكيين.. من مناظرة كنيدي إلى استقالة نيكسون

الأحد، 27-09-2020
09:15 م
توفيت ليليان براون
، فنانة الماكياج، ومستشارة الصور لتسعة رؤساء أمريكيين عن عمر يناهز 106 أعوام.
وتوفيت براون في 13 سبتمبر في منزلها في ماكلين بولاية فرجينيا، وقالت إحدى بناتها، القس كارلا جوريل، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، إن السبب كان جلطة.
بدأت براون عملها في التلفزيون عام 1953، عندما تطوعت لإنتاج برامج تعليمية لنظام المدارس العامة في أرلينجتون بولاية فيرجينيا. كما عملت كانت أيضًا مقدمة لمسلسل تعليمي أسبوعي للأطفال.
وكان بداية عملها كماكييرة مع رئيس مجلس النواب سام ريبورن. وابتداءً من خمسينيات القرن الماضي، قامت بالعشرات، إن لم يكن المئات من الزيارات إلى البيت الأبيض
، وكانت أقرب إلى عدد من الرؤساء أكثر من أي مستشار آخر.
في كل زيارة، أحضرت براون حقيبة صغيرة، وصفتها بمجموعة أدواتها، مليئة بالكريمات والمساحيق والفرش والفوط والمناديل، وربطة عنق احتياطية وزوج من الجوارب السوداء.
وبيد ماهرة وصوت مشجع، أصبحت واحدة من أوائل فناني التجميل ومستشاري الصور في واشنطن، حيث ساعدت الصحفيين وقادة الكونجرس والسيدات الأوائل وما لا يقل عن تسعة رؤساء على تقديم أفضل ما لديهم.
في عام 1956، التحقت براون بمكتب العلاقات العامة بجامعة جورج واشنطن كمديرة للإذاعة والتلفزيون. وفي الوقت نفسه، واصلت العمل في برنامج "Face the Nation" وغيره من البرامج الإخبارية لشبكة (CBS).
أما عن عملها الرؤساء الأمريكيين، فكانت البداية مع دوايت دي أيزنهاور. كما عملت أيضًا مع جون ف. كينيدي، الذي ربما كان أول شخصية سياسية أمريكية تفهم الفروق الدقيقة في التلفزيون.
وقالت براون لصحيفة "نيويورك تايمز" في عام 1994: "لقد أراد أن يفهم ما فعلته به الكاميرات والأضواء والعدسات. كان يسير خلف الكاميرات ويسأل الأشخاص التقنيين:" كيف تخلط الصوت؟ لماذا لديك هذا الضوء هناك؟ كان مهتمًا جدًا بكل التفاصيل الصغيرة".
أصبح الجميع مدركًا للقوة السياسية للتلفزيون في عام 1960، عندما ناقش كينيدي، المرشح الديمقراطي للرئاسة، الجمهوري ريتشارد إم نيكسون
في شيكاغو. لم تقم براون بوضع مكياج كينيدي خلال المناظرة، لكن مظهره المريح والواثق ترك انطباعًا قويًا لدى 70 مليون شخص شاهدوا المناظرة.
نيكسون
، الذي لم يكن يضع المكياج، كثيرًا ما رمش عينيه. مع استمرار المناظرة، تساقط العرق على وجهه وشفته العليا. اعتبرت المناظرة نقطة تحول في التاريخ السياسي، حيث أظهرت كيف يمكن للتلفزيون أن يصوغ التصورات العامة.
قالت براون في عام 1967: "لا يمكنك الذهاب إلى التلفاز بدون كمية قليلة من المكياج. يكره الرجل ذلك، لكن ليس عليه أن يرى نفسه مرتين أمام الكاميرا قبل أن يستسلم".
أثناء رئاسة كينيدي، كانت براون غالبًا في البيت الأبيض
. في عام 1962، تقدمت بطلب وضع ماكياج السيدة الأولى جاكلين كينيدي لها اس.
تضمنت أدوات براون إسفنجة صغيرة ومناشف بودرة ومناديل كلينكس، حيث قامت بتطبيق طبقة رقيقة من كريم الأساس السائل، تليها بودرة، لتنعيم التجاعيد أو تقليل الهالات تحت عيون شخص ما، حيث استخدمت الكونسيلر.
قالت لصحيفة "التايمز": "على عكس فناني الماكياج الراغبين في جعل الشخص يبدو ساحرًا قدر الإمكان، هدفي هو جعل الناس يشبهونهم تمامًا".
وكانت براون متحمسة وحازمة الإرادة ومقنعة، ولم تفكر في مطالبة الرئيس بتغيير ربطة عنقه لأن نمطها أو لونها. احتفظت بربطة عنق داكنة غير دقيقة في حقيبتها للمقابلات التليفزيونية في المناسبات أو في بعض الأحيان اقترضت واحدة من عميل في الخدمة السرية. كما أنها كانت تحمل زوجًا من الجوارب السوداء بطول الركبة، في حالة قيام رئيس أو غيره من الشخصيات المرموقة بتجاوز ساقيه وكشف بضع بوصات من الجلد العاري فوق كاحله.
إلى جانب العمل مع الرؤساء من أيزنهاور إلى بيل كلينتون ومعظم السيدات الأوائل، وضعت براون المكياج لعدد لا يحصى من الشخصيات السياسية والاجتماعية الأخرى، بما في ذلك إليانور روزفلت، والقس مارتن لوثر كينجغ جونيور ومذيعي الأخبار كوني تشونغ ووالتر كرونكايت، دان راذر، وديان سوير، وإريك سيفريد، وليزلي ستال.
في عام 1974، بعد الكشف عن فضيحة ووترجيت، تم استدعاء براون إلى البيت الأبيض
للمساعدة في إعداد نيكسون
لخطاب الاستقالة، وجدت الرئيس بائسًا.
قالت في التاريخ الشفوي لعام 2010 مع نادي الصحافة الوطني: "كان يبكي. كان يبكي. واعتقدت أن لدي 30 دقيقة لأجعل هذا الرجل مستعدًا للاستقالة من الرئاسة".
ولدت ماري ليليان جوزفين بروكس في الثامن من أغسطس عام 1914 في مزرعة بالقرب من هنتسفيل بولاية أوهايو. كان والدها مزارعًا ، وأصبحت والدتها معلمة.
حصلت على دبلوم تدريس لمدة عامين في عام 1933 من جامعة بولينج جرين ستيت بولاية أوهايو، ودرست لعدة سنوات في مدرسة ريفية بالقرب من منزل طفولتها.
تخرجت في جامعة ولاية أوهايو وانتقلت إلى كليفلاند، حيث عملت في متجر متعدد الأقسام وعزفت على الكمان في أوركسترا نسائية.
بعد زواجها من طيار في البحرية عام 1941 ، عاشت في عدة منشآت عسكرية قبل أن تستقر في واشنطن عام 1952. انفصلت هي وزوجها جورج براون فيما بعد.
بعد 10 سنوات في جامعة جورج واشنطن ، انتقلت إلى مكتب العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية في عام 1966 وساعدت أيضًا في إطلاق جهد مبكر للحفاظ على الأفلام والأشرطة والتحف لأرشيف تلفزيوني.