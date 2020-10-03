السبت 03 أكتوبر 2020
توقيت مصر 09:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اليوم.. السودان يوقع اتفاقية سلام مع هذه الفرق

فريق طبي لن تتوقعه يعالج ترامب .. تعرف عليه

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

طبيب بالبيت الأبيض يفجر مفاجأة مدوية عن علاج ترامب من فيروس كورونا

البيت الأبيض: ترامب سيعمل من المستشفى خلال الأيام المقبلة

"الصحة العالمية": معدل إصابات كورونا ارتفع بشرق المتوسط

مفاجأة.. ليفربول يعلن إصابة ساديو ماني بفيروس كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وكالة "موديز" تكشف: السعودية أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم

قصة خناقة أم كلثوم وكاتب شهير بسبب " قميص نوم "

فنان
قصة خناقة أم كلثوم وكاتب شهير بسبب " قميص نوم "
 
السبت، 03-10-2020 09:04 ص أحمد عادل شعبان
روى الكاتب موسى صبري في مذكراته التي حملت عنوان "50 عاما في قطار الصحافة" قصة طريفة حدثت بينه وبين المطربة أم كلثوم .

وقال إنه في عام 1954 كانت أم كلثوم على القمة ، وقتها وقعت مصر اتفاقية الجلاء مع بريطانيا ، وبعدها ذهبت أم كلثوم إلى الإذاعة وتحدثت عن الاتفاقية وغنت أيضا احتفالا بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن مصطفى أمين - رئيس تحرير الأخبار آنذاك - أعطاه رقم أم كلثوم وطلب منه الاتصال بها وسؤالها عن هذا اللقاء وكيف عرفت بالاتفاقية وكيف ذهبت إلى الإذاعة بهذه السرعة وكواليس اللقاء كله ، مؤكدًا أنه دون ما قالته أم كلثوم وأعطى التقرير إلى مصطفى أمين ليراجعه باعتباره كان صديقا لأم كلثوم.

وحكى أنه بعد ذلك كان يجلس في فندق "سيسيل" بالإسكندرية رفقة الكاتبين كامل الشناوي و فتحي غانم ، وحضرتك أم كلثوم التي كانت تعرف كامل الشناوي عن قرب ، مضيفًا: عندما قدمني الشناوي لأم كلثوم لاحظت أنها عاملتني بفتور شديد وتقول (وايه يعني) فانفعلت وقلت لها : (وايه يعني أم كلثوم) .. فقالت ليه: وايه يعني الي بتكتبه في الجريدة بتاعتك؟ .. قلت لها: لا أكتب إلى الحقيقة .. ثم رحلت.

وتابع: بعدها عرفت من كامل الشناوي أنها انزعجت من التقرير الذي كتبته عنها وقالت (عندما قرأت التقرير شعرت وكأنني نزلت من منزلي مسرعة بقميص النوم للحديث في الإذاعة ) .

وأكد أن العلاقة ظلت متوترة حتى حضر عيد ميلاد الكاتب علي أمين والذي اقتصر على عدد قليل جدًا من الحضور من ضمنهم أم كلثوم ، حيث أدار صاحب الشقة أغنية لأم كلثوم وأبدى موسى صبري إعجابه الشديد بها وهو ما جعل كوكب الشرق سعيدة.

وأشار إلى أنه أهداها نسخة من كتابه فتفاجأ بها تتصل به وتبدي إعجابها الشديدبالكتاب ، مضيفا: كان ذلك أروع تحية لي من كوكب الشرق.
 

إقرأ ايضا

.

ريهام سعيد تطلب الدعاء بسبب " ورم في المخ "

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الجندي: لو لم يكن القران محفوظا لحدث هذا الشيء