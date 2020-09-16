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قصة العرافة التي أخبرت أحمد حلمي أنه سيكون نجما شهيرا: وافق على هذا الفيلم بأمر منها

أحمد حلمي
قصة العرافة التي أخبرت أحمد حلمي أنه سيكون نجما شهيرا: وافق على هذا الفيلم بأمر منها
الأربعاء، 16-09-2020 08:28 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان أحمد حلمي عن الأجر الذي حصل عليه في فيلم "عبود على الحدود" مع النجم الراحل علاء ولي الدين.

وقال "حلمي" في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة": استدعاني مكتب المخرج شريف عرفة وطلب مني الغناء فغنيت أغنية (جانا الهوى) فعاد وطلب مني غناء نفس الأغنية لكن بشكل كوميدي فغنيتها فأخبرني أنني حصلت على الدور.

وأضاف: كنت قد اشتهرت بتقديم البرامج لكن في التمثيل لم أصنع اسما فطلبت عشرة آلاف جنيه للموافقة فأخبروني أن الإنتاج عرض 5 آلاف جنيه فقط للدور .

وتابع: وافقت على هذا الدور لأنني تذكرت سيدة قرأت لي الفنجان وأخبرتني أنني سوف أتلقى دورا مقابل أجر زهيد وعلي أن أقبل به .

وتابع: كنت أعتقد أن دور (سعيد) في الفيلم سيكون صغيرا لكن اكتشفت أن الدور كبير واستمتعت بفترة التصوير مع شريف عرفة.

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