قصة العرافة التي أخبرت أحمد حلمي أنه سيكون نجما شهيرا: وافق على هذا الفيلم بأمر منها

الأربعاء، 16-09-2020
08:28 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الفنان أحمد حلمي
عن الأجر الذي حصل عليه في فيلم "عبود على الحدود
" مع النجم الراحل علاء ولي الدين.
وقال "حلمي" في لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة": استدعاني مكتب المخرج شريف عرفة
وطلب مني الغناء فغنيت أغنية (جانا الهوى) فعاد وطلب مني غناء نفس الأغنية لكن بشكل كوميدي فغنيتها فأخبرني أنني حصلت على الدور.
وأضاف: كنت قد اشتهرت بتقديم البرامج لكن في التمثيل لم أصنع اسما فطلبت عشرة آلاف جنيه للموافقة فأخبروني أن الإنتاج عرض 5 آلاف جنيه فقط للدور .
وتابع: وافقت على هذا الدور لأنني تذكرت سيدة قرأت لي الفنجان وأخبرتني أنني سوف أتلقى دورا مقابل أجر زهيد وعلي أن أقبل به .
وتابع: كنت أعتقد أن دور (سعيد) في الفيلم سيكون صغيرا لكن اكتشفت أن الدور كبير واستمتعت بفترة التصوير مع شريف عرفة
.