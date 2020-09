قصة «الرجل الغامض» في أشهر صور هجمات سبتمبر

في الذكرى التاسعة عشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، لا تزال هوية أحد أكثر الضحايا شهرة - والذي شوهد وهو يقفز من البرج الشمالي بعد أن اصطدمت به الطائرة الأولى – غامضة غير معلومة.والتقط الصورة مصور وكالة "أسوشيتد برس"، ريتشارد درو، الذي كان يصور عرض أزياء في مكان قريب عندما سمع أن طائرة اصطدمت للتو بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، لينزل إلى مترو الأنفاق - الذي وجده فارغًا - وتوجه إلى موقع الحادث.وبحلول الوقت الذي غادر فيه، كانت الطائرة الثانية قد اصطدمت بالبرج الجنوبي، لكن الهواء كان مليئًا بالدخان والحطام، لدرجة أنه لم يكن لديه أي فكرة حتى أخبره ضابط شرطة.وبينما كان يقف لمتابعة المشهد، شاهد في غضون دقائق من الهجوم الأول أشخاصًا يسقطون من الطوابق العليا من البرج، بحسب صحيفة "ذا صن".التقط المصور، عشرات الصور في ذلك اليوم، لكن واحدة أكثر من أي صورة أخرى ستثير جدلاً حول العالم، تم التقاطها في الساعة 9.41 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وأظهرت رجلاً يسقط رأسه أولاً نحو الأرض، وساقيه متجهتين إلى السماء، والجزء الخارجي الفولاذي للبرج الشمالي في الخلفية.كان الرجل الذي ألقى بنفسه وجهه غير واضح، لكن بالنسبة للكثيرين التقطت صورته شيئًا من الرعب في ذلك اليوم.قالت مجلة التايم": "في يوم من المأساة الجماعية ، فإن (الرجل الساقط) هي واحدة من الصور الوحيدة التي شوهدت على نطاق واسع والتي تُظهر شخصًا يحتضر".طبعت صحيفة "نيويورك تايمز" الصورة في اليوم التالي، لكن وصفها النقاد بأنها "استغلالية" و"متلصصة"، وكان ذلك قبل عامين من ظهورها في مطبوعة رئيسية أخرى.في السنوات التي تلت ذلك، جرت العديد من المحاولات لتحديد هوية (الرجل الساقط)، لكن لم تثبت أي منها حتى الآن نجاحها.في عدد من الصور التي التقطها درو، يمكن رؤية الرجل وله لحية صغيرة ويرتدي بنطالًا أسود وسترة بيضاء، مثل ملابس عامل مطعم. ويُعتقد أيضًا أنه لاتيني.تركز البحث عن هوية الرجل بين عمال مطاعم البرج الشمالي، التي فقدت ما لا يقل عن 100 عامل.ونوربرتو هيرنانديز، طاهٍ معجنات كان يعمل في مطعم (Windows on the World )، في الطابق 106، هو أحد الذي يُشار إليه غالبًا كمرشح.وقال شقيقه وأخته إنه هو الذي ظهر في الصور، لكن أفراد عائلته الآخرين نفوا ذلك. إذ يعتقد بعض أفراد الأسرة أن هرنانديز لم يكن ليقفز من الاثنين بسبب عقيدته الدينية، حسبما أفاد موقع (news.com.au).يمكن أيضًا رؤية الرجل في الصورة مرتديًا قميصًا برتقاليًا تحت سترة، في الوقت الذي نفت فيه زوجة هيرنانديز أنه كان يرتدي اللون البرتقالي في أي وقت.كما تم تحديد جوناثان بريلي، مهندس الصوت الذي عمل أيضًا في (Windows on the World)، كمرشح محتمل.قال شقيقه تيموثي إنه كان يرتدي قميصًا برتقاليًا كثيرًا لدرجة أنه أصبح مزاحًا بينهما. وكان يسأله مداعبًا: "متى ستتخلص من هذا القميص البرتقالي يا Slim؟".وقالت أخته جويندولين أيضًا، إن جوناثان كان يعاني من الربو وكان يكافح من أجل تنفس الحرارة والدخان.قال ملتقط الصورة إنه "يحب أن يفكر في (الرجل في الصورة) على أنه الجندي المجهول". وأضاف لصحيفة "التلجراف": "دعه يمثل كل شخص (بالنسبة له) كان هذا مصيرهم في ذلك اليوم".وتابع: "آمل أن يتمكن الناس من النظر إليها الآن وتقبل أنها جزء مما حدث في ذلك اليوم".وأردف قائلاً: "رأينا صورًا لرجال الانقاذ ورأينا صورًا للطائرات وهي تضرب المبنى ورأينا جهود الانقاذ. والآن يمكننا أيضًا محاولة قبول ذلك كجزء مما حدث بالفعل في ذلك اليوم".