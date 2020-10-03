قصة «الحقيبة النووية» التي ترافق «ترامب» طوال الوقت

السبت، 03-10-2020
08:38 م
فتحي مجدي
اصطحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
معه إلى مستشفى "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، حيث يعالج من فيروس كورونا
المستجد، الحقيبة، التي تعرف باسم "كرة القدم النووية
".
ونقل ترامب
(74 عامًا) بطائرة هليكوبتر إلى مركز والتر ريد الطبي بالقرب من العاصمة واشنطن بدافع "الحذر الشديد" بعد إصابته بأعراض فيروس كورونا
.
وتُظهر صورة متداولة، الحقيبة التي يحملها ضابط في البحرية الأمريكية أثناء مغادرته إلى المستشفى في ماريلاند. وسلمت الحقيبة التي يبلغ وزنها 45 رطلاً إلى ترامب
عندما تولى منصبه ولم يتركها الرئيس أبدًا.
ويوجد بالداخل كتاب أسود عن خيارات الإطلاق ليختار من بينها، بمجرد التحقق من هويته باستخدام بطاقة بلاستيكية تسمى "البسكويت"، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وحتى أثناء وجوده في المستشفى، لا يزال ترامب
لديه السلطة الوحيدة لإصدار أوامر بإطلاق 1365 سلاحًا نوويًا والتسبب في وفاة ملايين الأشخاص.
وبمجرد أن يختار الرئيس خيارات الإطلاق الخاصة به من بين ما تم مقارنته بقائمة مجموعة مطاعم، يتم تمرير الأمر عبر رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى غرفة الحرب في البنتاجون.
وباستخدام رموز المصادقة المختومة، يتم إرساله بعد ذلك إلى مقر القيادة الاستراتيجية الأمريكية بولاية نبراسكا، على أن يتم إرسال أمر إطلاق النار إلى أطقم الإطلاق الفعلية باستخدام رموز مشفرة يجب أن تتطابق مع الرموز المقفلة داخل خزائنهم.
وتردع أصول "كرة القدم النووية
" إلى أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 عندما أمر الرئيس جون كنيدي آنذاك بوضع أقفال على الأسلحة النووية
، وطالب ببدائل لخطة حرب نووية شاملة.
قال وزير الدفاع روبرت إس ماكنمارا، إن "كرة القدم النووية
" اكتسبت اسمها من خطة حرب نووية مبكرة أطلق عليها اسم "دروبكيك".
يحمل الأفراد الذين يعتنون بالحقيبة النووية
أيضًا مسدسات بيريتا وعليهم إطلاق النار على أي شخص يحاول الوصول إلى الحقيبة، التي يتم تغييرها بانتظام.
وهناك ثلاث حقائب، واحدة تتبع الرئيس، واحدة مع نائب الرئيس، والأخرى محفوظة في البيت الأبيض.
وجتى قبل 30 دقيقة من إعلان ترامب
أنه مريض ليل الخميس، ظهرت طائرتا بوينج إي-6 ميركوري على أنظمة تتبع الرحلات، في إطار بروتوكول دفاع "تولي المسؤولية وانطلق للخارج" (TACAMO) - الذي يطلق فرق الاتصالات اللازمة للسيطرة على الترسانة النووية
الهائلة للولايات المتحدة.
وقام تيم هوجان، هاوي الاستخبارات الأمريكية مفتوح المصدر، بتغريد خرائط تتبع الرحلات التي تحدد الطائرات. ولم يكن هناك أي تعليق رسمي حول عمليات الإطلاق المفاجئة، ولكن تم رصد طائرة من طراز بوينج إي-6 ميركوري تحلق على طول الساحل الشرقي وأخرى في السماء فوق ولاية أوريجون.
وتدافع "البنتاجون" عن الطائرات عندما يكون من الضروري التواصل مع غواصات الصواريخ النووية
والقاذفات الشبحية وصوامع الصواريخ.
وهي جزء من عملية تستخدم لتوفير القيادة والسيطرة على القوات النووية
الأمريكية إذا تم تدمير أي مراكز قيادة أرضية أو غير قابلة للتشغيل.
وفي حالة اندلاع حرب نووية، تنقل طائرات بوينج إي-6 ميركوري التوجيهات إلى القاذفات والقوارب لمساعدتها على استهداف مدن العدو والقواعد العسكرية بصواريخ باليستية من نوع تريدنيت" ذات الرؤوس النووية
.