قصة أسير إسرائيلي هرب من جنود القسام لمدة 4 أيام في غزة قبل أن يعثروا عليه

الثلاثاء، 28-11-2023
12:11 م
مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين بموجب اتفاق هدنة غزة
، يبدأ كل فريق في العودة إلى دياره، مُحملا بكثير من الذكريات والقصص التي عاشها خلال فترة «الأسر».
إحدى تلك القصص كانت للإسرائيلي الروسي روني كريفوي، الذي أفرجت عنه حركة حماس
يوم الأحد، والتي روت بعض فصولها، عمته إيلينا ماجد.
وتقول إيلينا ماجد، في تصريحات لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة بالإنجليزية، إن الشاب البالغ من العمر 25 عامًا فر من خاطفيه بعد انهيار المبنى الذي كانت تحتجزه فيه حركة حماس
، في أعقاب غارات جوية للجيش الإسرائيلي لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الحدود.
رحلة مثيرة
وأوضحت عمة الرهينة الإسرائيلي الروسي روني كريفوي، أن كريفوي تمكن من الهروب من خاطفيه، والاختباء في قطاع غزة
لمدة أربعة أيام، قبل القبض عليه مرة أخرى.
وقالت ماجد لإذاعة «كان» العامة إن كريفوي أخبرها أنه تم احتجازه في البداية في مبنى انهار في وقت لاحق، إثر الغارات الجوية للجيش الإسرائيلي، مما مكنه من الفرار من خاطفيه.
فـ«لقد تمكن من الفرار والاختباء بمفرده لعدة أيام. وفي النهاية، قبض عليه سكان غزة
وأعادوه إلى أيدي عناصر حماس
»، تقول ماجد، مشيرة إلى أنه «لقد حاول الوصول إلى الحدود، لكن أعتقد أنه لم يكن لديه الوسائل لفهم مكان وجوده وإلى أين يهرب، فقد كان وحيدًا لعدة أيام – أربعة أيام – في المنطقة».
وأضافت: «سألته كيف كنت تشعر؟ هل تراودك كوابيس في الليل؟ قال لي: اسمعي، لدي كوابيس، لكن كل شيء على ما يرام».
وبحسب ماجد، فإن إن كريفوي كان جزءًا من فريق الإنتاج في حفل سوبر نوفا بالقرب من حدود غزة
حيث قُتل واختُطف المئات خلال هجوم حركة حماس
في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أنه هرب مع صديق له عندما بدأ هجوم حماس
، وفي النهاية اختبأ وحده داخل منزل».
الجيش يتدخل
وتابعت: «كان صديقه على اتصال به حتى الساعة 10:30 صباحا. أخبره روني أنه سمع أصوات عناصر حماس
، وحوالي الساعة 10:40 اتصل به الصديق وأجابوا باللغة العربية. قال: روني روني.. وبعد ذلك انقطع الاتصال».
وأشارت إلى أنه في البداية، لم تكن عائلة كريفوي على علم بما حدث له، إلا أنه «بعد أسبوع فقط، وتحديدًا في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تلقينا إخطارًا رسميًا من الجيش الإسرائيلي بأن روني قد تم اختطافه على الأرجح، إلى غزة
».
وأضافت ماجد أن كريفوي يتمتع بصحة جيدة وفي حالة بدنية جيدة. وأطلق سراح كريفوي يوم الأحد كبادرة من حماس
تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وليس كجزء من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس
الساري منذ يوم الجمعة.
ووُلد الشاب البالغ من العمر 25 عامًا في إسرائيل، وهو الأخ الأصغر لعائلة مهاجرة روسية. كان يعمل كفني صوت في مهرجان سوبر نوفا.
وبموجب اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يتم الإفراج عن 20 رهينة إضافية يومي الثلاثاء والأربعاء مقابل إطلاق إسرائيل سراح 60 سجيناً فلسطينياً.
وأعلنت إسرائيل أنّها أعدّت قائمة بأسماء 50 سجيناً فلسطينياً إضافياً من الممكن أن يتمّ إطلاق سراحهم خلال اليومين المقبلين إذا ما أطلقت حماس
سراح مزيد من الأسرى.