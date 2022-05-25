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قس يفض عذرية فتاة عمرها 16 عامًا داخل مكتبه بالكنيسة والفضيحة فيديو أمام الحاضرين

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Native
Teads
الأربعاء، 25-05-2022 10:02 ص


لم يكن يتخيل هذا القس الأمريكي أن تلاحقه جريمته المخلة التي فعلها مع فتاة قبل سنوات، حينما أقدمت سيدة أمريكية على فضح قس داخل الكنيسة أمام الجميع، وواجهته بما فعله معها داخل مكتبه عندما كان عمرها 16 عامًا.
واقتحمت بوبي جيفارت (43 عاماً) المسرح مع زوجها ، نيت ، لتقول إنه "لم يكن مجرد زنا" لأنها كانت صغيرة جدًا في ذلك الوقت.

وقالت المرأة 'عشت 27 عامًا في سجن ... عشت في سجن الأكاذيب والعار. الكذب لحماية عائلة لوي. لسنوات كنت أعتقد أنني شخص فظيع ، ولدي أفكار انتحارية ولا أدرك ما حدث بي حقًا.

وتابعت: "كان عمري 16 عامًا فقط عندما أخذت عذريةي على أرض مكتبك. هل تتذكر ذلك؟ اعرف انك ستفعل. لقد فعلت أشياء بجسدي المراهق لم يكن من المفترض فعلها أبدًا. إذا كنت لا تستطيع الاعتراف بالحقيقة ، فعليك أن تجاوب الله. أنت لست الضحية هنا.

ثم أضاف نيت زوج بوبي: "هذه كذبة. هذا ليس مجرد زنا. إنه مستوى آخر. حدث ذلك لمدة تسع سنوات. عندما كانت تبلغ من العمر 15 و 16 عامًا ".

وتنحى القس جون لوي الثاني عن الكنيسة المسيحية بعد اعترافه بما واجهته به المرأة على خشبة المسرح أمام الجميع.
 

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