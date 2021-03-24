«قسطرة بالدماغ».. صالح الجسمي يخضع لجراحة خطيرة: ادعولي
صالح الجسمي
الأربعاء، 24-03-202110:11 صالمصريون
أعلن الإعلامي الإماراتي الشهير صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، عن
مروره بأزمة صحية سيدخل على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة «قسطرة
بالدماغ».
وكتب صالح الجسمى تغريدة من خلال حسابه بـ ” تويتر”: «أعتذر عن الظهور
لفترة في السوشيال ميديا حيث أمر بظرف صحي إستدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس
وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدًا .. دعواتكم جميعكم نحب».
أعزائي
أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا حيث أمر بظرف صحي إستدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غداً
دعواتكم
جميعكم نحب ❤️