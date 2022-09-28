قررت الإفراج عن سارق.. اعتداء بالضرب المبرح على قاضية أثناء الجلسة داخل المحكمة

الأربعاء، 28-09-2022
11:52 ص
أقدم مواطن ليبي على الاعتداء بالضرب على قاضية
خلال جلسة محاكمة عقدت
بمدينة بنغازي.
وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان مقتضب إن ”قسم التحريات فيها تمكن بعد
مرور ساعة على الحادثة من إلقاء القبض على الشخص الذي اعتدى على القاضية
بالضرب في
أثناء جلسة المحكمة ولاذ بالفرار.
وحسب وسائل إعلام فإن المعتدي وهو صاحب محل جرت سرقته، فوجئ بقرار القاضية
الإفراج عن أحد المتهمين بالسرقة، فثارت ثائرته وأقدم على ضربها، ثم لاذ بالفرار.
وفورا تحرك المحامي العام لقسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، وأصدر
أمرا بالقبض على المتهم، وعقب جمع المعلومات والتحري تم ضبط الشخص المعني وإيداعه
الحجز القانوني تمهيدا لتقديمه للقضاء.
وتعرضت القاضية
إلى ”أذى بسيط“ جراء الاعتداء عليها بالضرب.