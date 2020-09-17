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قرار هام من رئيس حزب الوفد بشأن انتخابات النواب

المستشار بهاء أبو شقة
ابو شقة
الخميس، 17-09-2020 08:57 م أحمد سالم
قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلغاء قرار التفويض السابق إصداره لـ سكرتير عام الحزب النائب فؤاد بدراوي، المتضمن إدارة العملية الانتخابية لمجلس النواب.

ومن ثم فقد أصبح هذا التفويض لاغيا من تاريخه ولا يعتد به وغير ساري المفعول.

وكان قد أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بدعوة الهيئة العليا للحزب إلى اجتماع عاجل يوم السبت المقبل في الساعة الرابعة عصرا، لمناقشة قراره بدعوة الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

وقرّر رئيس الوفد تكليف النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد برئاسة هذه الجلسة.
 

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