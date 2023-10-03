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قرار نهائي.. براءة زوج نانسي عجرم من قضية قتل الشاب السوري: دفاع عن النفس

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نانسي عجرم وزوجها
الثلاثاء، 03-10-2023 10:21 ص

أصدر القضاء اللبناني أمس الاثنين، قراره في قضية الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، الذي قتل شابا سوريا بعد اقتحامه منزلهما بهدف السرقة.
وقررت محكمة التمييز الغرفة الثالثة قرارها، إعفاء الهاشم من كل التهم الموجهة إليه معتبرة أنه كان في دفاع عن النفس، وذلك بعدما تقدمت بدعوى وطعن عائلة الشاب محمد الموسى الذي فارق الحياة بعدما أطلق عليه الهاشم النار إثر اقتحامه منزله فجر الأحد في الخامس من كانون الثاني 2020 بهدف السرقة.
وأثارت قضية فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض لهجوم حاد من الجمهور، وبدأت القضية يوم 5 يناير من عام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من قبل شاب مُسلح، وحينها حاول زوجها فادي الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق وأوقعه قتيلا، والذي اتضح بعد ذلك أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.

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