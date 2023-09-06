قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن شكوى بيراميدز ضد حسين الشحات

الأربعاء، 06-09-2023
11:52 ص
أصدرت وزارة الشباب والرياضة
بيانا رسميا، للرد على شكوى نادي بيراميدز، ضد حسين الشحات
لاعب الأهلي، والثنائي عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي الإعلاميين بقناة الأهلي.
بيان وزارة الشباب والرياضة
:
تؤكد وزارة الشباب والرياضة
أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للإرتقاء المستمر بالرياضة المصرية.
أضاف: "وبخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادى بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة
للجهة الإدارية المختصة الواقع فى نطاقها نادى بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف).
أوضح: "الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو بالمشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم".
أتم: "على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم".