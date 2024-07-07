قرار من النيابة بشأن إمام عاشور في قضية التحرش بزوجته





أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إخلاء سبيل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بالتعدي على فرد أمن بمول شهير في الشيخ زايد.

استجوبت النيابة لاعب الأهلي عن تفاصيل الواقعة لأكثر من ساعتين، وأنكر خلال التحقيق الاتهامات المنسوبة له.

وسبق أن أخلت النيابة 4 متهمين بالتحرش بزوجة إمام عاشور بالضمان الشخصي من سراي النيابة.

المتهمون الأربعة ظهروا في كاميرات المراقبة أثناء مناقشتهم مع أشقاء زوجة إمام عاشور، وأنكروا بالتحقيقات صلتهم بالواقعة أو التعرض لها.

وكان أفراد أمن المول اتهموا إمام عاشور وآخرين بالتعدي عليهم بعدما قالت زوجته إنها تعرضت للتحرش اللفظي خلال حضورها حفل بالسينما الملحقة بالمول.