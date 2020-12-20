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قرار من القضاء الإداري بخصوص مرتضى منصور

Mortada-Mansour16823
مرتضى منصور
 
الأحد، 20-12-2020 03:34 م المصريون

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام، ومنعه من إجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى، أن مرتضي منصور اعتاد الظهور في الإعلام، ويتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التليفزيون.
أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضى منصور علي كافة القنوات التليفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفية تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.
يذكر أن ذات الدائرة أصدرت حكمًا في ديسمبر الماضي تضمن رفض دعوى مقامة من المحامي طارق العوضي، لمنع ظهور مرتضي منصور من الفضائيات.
 

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