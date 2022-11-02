قرار مفاجئ من شيرين بعد انتهاء فترة الحجز الإلزامي بالمستشفى

الأربعاء، 02-11-2022
02:52 ص
نسمه عبد الوهاب
كشفت مصادر أن الفنانة المصرية "شيرين عبدالوهاب"، قد وقّعت امس (الثلاثاء)، على قرار علاجها برغبتها في مستشفى الصحة النفسية، وذلك بعد انتهاء فترة الحجز الإلزامي.
وقالت المصادر، إن الفنانة أبلغت إدارة المستشفى بأنها ترغب في انتهاء فترة علاجها والتعافي للخروج من الحالة المرضية التي أصابتها.
يذكر أن الشائعات قد طالت الفنانة شيرين وأثيرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاتها، إلا أن محاميها ياسر قنطوش
، أصدر بيانًا نفى فيه شائعات وفاتها أو سفرها للخارج.