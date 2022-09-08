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قرار مفاجئ من سامي قمصان في الأهلي

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قرار مفاجئ من سامي قمصان في الأهلي

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سامي قمصان
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الخميس، 08-09-2022 09:28 ص

قرر سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل استعداداً للموسم المقبل بدلاً من يوم الجمعة.

يعقد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجتماعا مع الجهاز الطبي للفريق الأول ليتسلم تقريرا عن حالة المصابين قبل العودة للتدريبات بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة .


ويرسم قمصان خارطة طريق إعداد الفريق لحين تسلم المدير الفني الجديد مهام عمله في الساعات المقبلة.
ويعلن خلال الساعات القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، عن خارطة طريق تصحيح المسار للفريق الأحمر بعد أن خرج خالي الوفاض من بطولات الموسم الماضي.
 

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