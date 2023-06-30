الجمعة 30 يونيو 2023
توقيت مصر 23:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

انخفاض غير مسبوق في سعر الذهب عالميا...تفاصيل

الرئيس يكشف مفاجآت عن الثورة خلال 10 سنوات

قرار مفاجئ من اتحاد جدة بشأن مستقبل طارق حامد....تفاصيل

عقوبة حارق القرآن سلوان موميكا في القانون العراقي

خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

فاجعة تهز الكويت.. يقتل زوجته ويقطعها 20 قطعة

مشهد صادم.. العثور على 22 جثة لأشخاص جرفتهم السيول بدولة عربية

شاهد.. نفوق مئات الأغنام بالسعودية بشكل مفاجئ والكشف عن السبب

لقاء الخميسي تصدم الجميع بعد سؤالها عن ديانتها بسبب أمها المسيحية

ريهام حجاج تُرزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة

قرار مفاجئ من اتحاد جدة بشأن مستقبل طارق حامد....تفاصيل

tEUVLG1d
طارق حامد
الجمعة، 30-06-2023 02:18 م نسمه عبد الوهاب
كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تأكد تواجد طارق حامد لاعب اتحاد جدة في انطلاقة معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل.
وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "اخر كلام طارق حامد مكمل مع الاتحاد السعودي".
ويأتي تواجد طارق حامد ضمن قائمة نونو سانتو للموسم الجديد على الرغم من التقارير التي ربطت رحيل طارق حامد عن اتحاد جدة بمجرد التعاقد مع نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي

ونجح اتحاد جدة في التتويج بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي متفوقًا على رونالدو ورفاقه في النصر، وأبرم الفريق صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع بنزيما ونجولو كانتي.

إقرأ ايضا

DumnDAKv

انخفاض غير مسبوق في سعر الذهب عالميا...تفاصيل

pyTbIXFU

الرئيس يكشف مفاجآت عن الثورة خلال 10 سنوات

Zpby62PO

عقوبة حارق القرآن سلوان موميكا في القانون العراقي