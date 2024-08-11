



قال المنتج أحمد السبكي إنه قرر تأجيل طرح "الملحد" بدور العرض السينمائي يوم 14 أغسطس الجاري بسبب عدم الانتهاء من بعض الخطوات المهمة مثل "المونتاج والمكساج".

لكن وسائل إعلام رأت أن تأجيل السبكي وراءها أسباب أخرى مهمة مثل القضايا التي رفعها البعض ضد فيلم "الملحد" لمنع عرضه، بجانب الهجوم عليه بسبب مضمونه رغم عدم عرضه ومعرفة تفاصيل قصته.

ومن الناحية الفنية، برر السبكي سبب عدم طرح الفيلم في موعده لعدم الانتهاء من عمليات "المونتاج والمكساج" حتى الآن، وهو ما دفع الشركة المنتجة لتأجيل عرضه لمدة أسبوع، على حد قوله.

وطرحت الشركة المنتجة الإعلان الدعائي (البرومو) لفيلم "الملحد" يوم 27 يوليو/تموز الماضي، وحصد ملايين المشاهدات بعد فترة قصيرة من طرحه على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كشف الإعلان الدعائي عن دخول بطل الفيلم (أحمد حاتم) في صراع مع والده، الذي يجسد شخصيته الفنان الكبير محمود حميدة ضمن الأحداث، وهو رجل ديني متشدد ويتفاجئ أن ابنه ملحد، وتحاول والدته والتي تقدم شخصيتها صابرين أن تحميه من والده على أمل أن يعود لصوابه.

والفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي ويناقش ظاهرة الإلحاد الديني في المجتمع، ويقدم أحمد حاتم خلاله شخصية الدكتور يحيى، الذي يتمرد على أفكار والده ويعلن إلحاده، ويعيش قصة حب مع تارا عماد التي تلعب دور طبيبة.

وفيلم الملحد من بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، وأحمد السلكاوي، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.