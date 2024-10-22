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قرار مرتقب.. هل يقرر الرئيس زيادة الأجور بعد زيادة الأسعار؟

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الثلاثاء، 22-10-2024 12:47 م


كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن لديهم توقعات بزيادة الأجور الفترة المقبلة في المؤسسات والهيئات الاقتصادية وللعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد زيادة الأسعار الفترة الأخيرة.

 

وأشار البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنه حتى مع وجود عجز في الموازنة لا يمكن ترك المواطنين يعانون، حيث إنهم تحملوا ضغوط كبيرة الفترة الماضية، حتى وإن زاد حجم عجز الموازنة.

 

وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، "زيادة الأجور الفترة المقبلة مطلب وتوقع.. وليس هناك قرار حتى الآن".

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