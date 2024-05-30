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قرار قضائي ضد سفاح التجمع ونجله بالتحفظ على أموالهما.. تفاصيل

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الخميس، 30-05-2024 01:13 م


أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم "كريم.م" المُلقب إعلاميًا بـ سفاح التجمع، والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

جاء ذلك تأييدا لقرار النائب العام الصادر في هذا الشأن، وتنفيذا للقانون بشأن وجوب عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك.

وتضمن قرار المحكمة ضد سفاح التجمع ونجله بعدم التصرف في أموالهم الشخصية أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة للمتهم، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول.

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