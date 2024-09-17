الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
توقيت مصر 21:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار السعودية وتوقعات بهبوط حاد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل

مصر تعتذر للسعودية.. ماذا حدث؟

شورت مثير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

قرار عاجل من ولي العهد السعودي بشأن مصر

السنوار: المقاومة بخير وأعددنا أنفسنا لحرب استنزاف طويلة

"زي الخروف المسلوخ".. أول تعليق من أسرة ضحية أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

بعد تصويرها من منطقة حساسة.. شاكيرا تغضب وتغادر المسرح(فيديو)

منشد تونسي يقرأ القرآن على لحن الموسيقى ويثير الغضب

كيف قنصت مصر أغلى طائرة تملكها إسرائيل وأسقطتها في سيناء؟

قرار عاجل من ولي العهد السعودي بشأن مصر

66e8665c42360430ca215ae3
ا
الثلاثاء، 17-09-2024 12:20 م


وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب بن سلمان عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.

وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.

وأكد على أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته والوفدد المرافق له تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مُشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات.

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وتعتزم حكومتا مصر والسعودية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال ، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023.

 

إقرأ ايضا

Capture

رقم خيالي.. فتوح يعرض دية كبيرة على أسرة الضحية للتنازل

2024_8_31_19_31_44_79

مصر تعتذر للسعودية.. ماذا حدث؟

1

شورت مثير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

أخبار متعلقة

2024_8_31_19_31_44_79

مصر تعتذر للسعودية.. ماذا حدث؟

66e908b94236045d1c35792f

كيف قنصت مصر أغلى طائرة تملكها إسرائيل وأسقطتها في سيناء؟

alrasheedmedia-6508726134783

الإعلام الإسرائيلي ينشر مقارنة مثيرة للاهتمام بين الجيشين المصري والإثيوبي

2274724_0

السيسي يصدر قرارا بإنهاء خدمة 11 مستشارا برئاسة الجمهورية

ف

تطور خطير.. أرض الصومال تغلق "المكتبة المصرية" وتمهل موظفيها 72 ساعة للمغادرة

316

الحكومة تصدر قرارًا جديداً بشأن المقيمين غير الشرعيين