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قرار عاجل من محكمة النقض بشأن «أبوتريكة»

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أبوتريكة
 
الخميس، 11-03-2021 11:50 ص


أصدرت محكمة النقض قرارها بتأييد إدراج لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة و1528 شخصًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وتنظر دائرة "الخميس د" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اليوم الخميس، أولى جلسات نظر طعن لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قرار الجنايات الثاني بإدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
ويعد هذا الإدراج هو الثاني بحق أبوتريكة، إذ نشرت الجريدة الرسمية 30 إبريل 2018 قرارًا جديدًا من محكمة جنايات القاهرة بإعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار ضم 1529 شخصا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
 

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