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قرار عاجل من خادم الحرمين بمنح هؤلاء وسام الملك عبد العزيز

الملك سلمان
الملك سلمان
Native
الجمعة، 07-05-2021 11:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح وسام الملك عبد العزيز لعدد من منسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة .

و شمل وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية كلا من : صل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية: اللواء فهد بن زيد المطيري، والعميد سامي بن عواض السعدي، بينما نال وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة: العميد باسم بن أمين البدري، العميد عبد العزيز بن ناصر النويصر، العقيد عبد الرحمن بن أحمد الزهراني، المقدم نايف بن راشد بن سعيدان.

بالإضافة إلى: العميد عبدالله بن فهد الفارس، العقيد متقاعد خالد بن عبد العزيز المسعود، العقيد سعد بن عبد الله المعيذر، المقدم عبد العزيز بن ضاوي العتيبي، فيما حاز على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة: النقيب محمد بن راجح السبيعي، رئيس الرقباء خالد بن غرمان العمري.
 

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