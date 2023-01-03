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قرار عاجل من النيابة العامة بمنع دفن زوج البلوجر مريم جودة

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مريم وزوجها
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الثلاثاء، 03-01-2023 09:18 ص

قررت النيابة العامة أمس الاثنين، منع دفن جثمان المخرج محمد عبد اللطيف، زوج البلوجر مريم جودة.

 

وطالبت النيابة بعرض جثة المتوفي على الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

 

كما أمرت النيابة، باستجواب أسرة المتوفى، وسرعة التحريات في الواقعة.

 

كانت حالة من الصدمة والحزن انتابت الجميع بعد إعلان البلوجر مريم جودة، عن خبر وفاة زوجها "محمد"، بعد ساعات من احتفالهما برأس السنة الميلادية ونشر صور رومانسية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

 


وشاركت البلوجر جلسة تصوير ليلة رأس السنة مع زوجها احتفالًا بقدوم العام الجديد، وقد بدت السعادة عليهما.

 

وعلقت جودة، على الصور، قائلة: "الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة، عايزة اقولك أن دي أحلي رأس سنة في حياتي عشان بقينا مع بعض، ويارب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت".

 

 

 

وتابعت:"أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئًا من روحي لا أستطيع الابتعاد عنه، ‏رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيناي، دمت لي كل العمر".

 

وبعد حوالي 5 ساعات فقط من نشر المنشور، أعلنت البلوجر وفاة زوجها بشكل مفاجئ، وهو ما تسبب في حالة صدمة بين الجميع، وأرجع البعض رحيل زوجها إلى "العين" والحسد، داعين له بالرحمة.

 

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