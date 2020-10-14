قرار عاجل من النيابة العامة بشأن «فتاة المعادي»

فتاة المعادي الضحية



أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرارا مهما بشأن حادثة مصرع فتاة بعد سحلها بسيارة مجهولين في منطقة المعادي.

وأمرت النيابة بتصريح دفن جثة الفتاة التي توفيت أثناء محاولة سرقتها، وقررت نيابة المعادي التحفظ على كاميرات المراقبة، التي رصدت الواقعة، وتفريغها وإعداد تقرير عما تعرضت لها.

يشار إلى أن قسم شرطة المعادي كان قد تلقى بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة في أحد الشوارع في دائرة القسم.

وبانتقال أجهزة الأمن لمكان الحادث، عثروا على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.

وقامت الشرطة بتفريغ الكاميرات، لتبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض، ما أدى إلى وفاتها.

وأثارت الحادثة غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة ضبط الجناة ومحاكمتهم.