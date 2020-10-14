الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الملكة رانيا تعلق على «جريمة الزرقاء» الشنيعة

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن «فتاة المعادي»

« تشكو من زيادة حجم منطقة حساسة».. العنود العيسى تغضب السعوديين بفيديو صادم

الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه بشكل مفاجئ

السعودية تعلن ارتفاع إصابات كورونا وتطالب المواطنين بهذا الأمر

فنانة شهيرة تقرر خلع الحجاب:«صعب تعيش مسلم في هذا البلد»

أول صورة للمتهمين في جريمة "البتر" التي هزت الأردن

فنان شهير: عادل إمام حاربني وطردني خوفًا من نجوميتي

الملك سلمان يصدر قرارًا بالتفويض خلال جلسة مجلس الوزراء

وسيم يوسف ينشر فيديو مُهين لداعية كويتي شهير

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن «فتاة المعادي»

Capture
فتاة المعادي الضحية
 
الأربعاء، 14-10-2020 03:45 م محمد فضل- متابعات

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرارا مهما بشأن حادثة مصرع فتاة بعد سحلها بسيارة مجهولين في منطقة المعادي.
وأمرت النيابة بتصريح دفن جثة الفتاة التي توفيت أثناء محاولة سرقتها، وقررت نيابة المعادي التحفظ على كاميرات المراقبة، التي رصدت الواقعة، وتفريغها وإعداد تقرير عما تعرضت لها.
يشار إلى أن قسم شرطة المعادي كان قد تلقى بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة في أحد الشوارع في دائرة القسم.
وبانتقال أجهزة الأمن لمكان الحادث، عثروا على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.
وقامت الشرطة بتفريغ الكاميرات، لتبين أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض، ما أدى إلى وفاتها.
وأثارت الحادثة غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة ضبط الجناة ومحاكمتهم.
 

إقرأ ايضا

anood-isaa-2929

« تشكو من زيادة حجم منطقة حساسة».. العنود العيسى تغضب السعوديين بفيديو صادم

3309511-1078620272

فنانة شهيرة تقرر خلع الحجاب:«صعب تعيش مسلم في هذا البلد»

1021672843

أول تعليق من محمد رمضان على ضبط شحنة مخدرات باسمه

أخبار متعلقة

2020_9_17_2_48_16_640

بالصور.. مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الأمن (بيان)

Capture

فيديو صادم.. مقتل فنانة أثناء مشهد تمثيلي على الهواء

unnamed

بيان من النائب العام يفجر مفاجأة بشأن مقتل "عويس الراوي"

0_Richard-Morris-inquest

الغموض يكتنف أسباب وفاة دبلوماسي بريطاني

ضابط سابق: القوات الأمريكية تتكتم على مقتل كائن فضائي

ضابط سابق: القوات الأمريكية تتكتم على مقتل كائن فضائي

16005509877651031_L

فضيحة نسائية لسفير فرنسا بساحل العاج.. والرئاسية تستدعيه