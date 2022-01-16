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قرار عاجل من النائب العام في قضية "الإبراشي" وأسرته ترفض استخراج الجثمان

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الإبراشي
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الأحد، 16-01-2022 10:55 ص
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل في وفاة الاعلامي وائل الإبراشي.
وقال في بيان رسمي، إن زوجة الإعلامي الراحل تقدمت ببلاغ اتهمت فيه أحد الأطباء بالتسبب في وفاة زوجها، قائله إنه أعطاه أقراصا للعلاج من فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها فيما كان يدخن بشراهة بحوار الراحل ما أثر سلبيا عليه.
وأضاف بيان النائب العام أن أرمة الإعلامي الراحل قالت إنه رغم أن نتائج الفحوصات أثبت إصابة زوجها بتليف رئوي فإن الطبيب استمر في علاجه بنفس الأقراص التي ادعى اختراعها، مضيفة أن أطباء آخرين حاولوا إنقاذ زوجها وعلاجه من المضاعفات التي تسبب فيها الفيروس حتى وفاته.
من جانبه قال سمير صبري محامي أسرة "الإبراشي" إن الطبيب المتسبب في وفاته بسبب خطأ طبي عالج 2 من المشاهير لقوا نفس مصير "الإبراشي"، مشيرًا إلى أن أسرة الإعلامي الراحل ترفض استخراج جثمانه من أجل التشريح.
 

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