قرار عاجل من الكويت بشأن العمالة الوافدة من مصر

الإثنين، 02-08-2021
10:19 ص
قررت دولة الكويت
استبعاد مصر من قائمة الدول شديدة الخطورة وبائيا، حسبما
أكدت مصادر لصحيفة "الأنباء" المحلية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة للصحيفة إنه لا إعادة لإغلاق مطار الكويت
مجددا، أمام استقبال الوافدين الذين تتوافر لديهم شروط الدخول.
وذكرت المصادر أن أهم ما سيناقشه مجلس الوزراء الكويت
ي في جلسته ، هو
انعكاسات تطبيق قرار
ات الحكومة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد، حول
اقتصار سفر المواطنين المحصنين بجرعتين، والسماح بدخول الوافدين بالشروط المحددة.
كما يبحث المجلس معالجة أسباب منع بعض الوافدين من الدخول لعدم ظهور اللون
الأخضر على تطبيق مناعة وإعادتهم إلى بلادهم، وفقا للصحيفة الكويت
ية.
واقترحت مصادر الإبقاء على هذه الفئة في فندق ترانزيت مطار الكويت
، حتى تتم
معالجة أمرهم فنيا مادامت لديهم شهادة تطعيم بجرعتين وموثقة بتقنية QR code صادرة من
وزارة الصحة وعليها رقم مسلسل.
وقالت المصادر إنه تم استبعاد مصر من قائمة الدول شديدة الخطورة ولا صحة
لإعادة فرض ترانزيت 14 يوما على القادمين منها.
وبشأن إمكانية تعديل قرار
حظر سفر المواطنين الكويت
يين غير المطعمين
بجرعتين، قالت المصادر "لا تراجع عن القرار
"، موضحة أنه مراعاة لضرورة
سفر بعض الحالات سمح بدراستها، وبحسب قرار
وزارة الصحة الكويت
ية تتولى هيئة
الطيران المدني التنفيذ.
وأضافت أن الطيران المدني أصدرت أمرا لشركات الطيران بزيادة
"الكوتا" المقررة تسهيلا لعودة المواطنين من الخارج، وعدم التمسك بتطبيق
"الكوتا" حرفيا بشكل يسبب تأخيرا لعودة العائلة إذا أكملت إجراءات
العودة وتنتظر السماح لها بركوب الطائرة فقط.
ومن المقرر أن تبدأ الكويت
رفع الحظر عن الدول المحظورة وتسيير رحلات
تجارية مباشرة لها بشكل تدريجي، بواقع دولة او دولتين بشكل أسبوعي أو شهري.
وذكرت مصادر للصحيفة ذاتها أن زيادة السعة التشغيلية للمطار وتسيير الطيران
التجاري مع بعض الدول المحظورة أمام مجلس الوزراء غدا الاثنين.
وقالت إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما وحتى 12 عاما والذين يسمح
لهم بالسفر الى الخارج اعتبارا من اليوم الأحد، يشترط تطعيمهم للسماح لهم بالدخول
الى الأنشطة الترفيهية والرياضية والتجارية والاجتماعية المفتوحة حاليا.
واعتبارا من اليوم يطبق، قرار
مجلس الوزراء الكويت
ي بحظر السفر للمواطنين
إلا للحاصلين على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.