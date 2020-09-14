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قرار عاجل من العناني بخصوص انتخابات غرف السياحة

وزير السياحة
وزير السياحة
الإثنين، 14-09-2020 02:27 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة التي عقدت بتاريخ 31/10/2018، وذلك تنفيذا لحكم قضائي، وينص القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى وعضوية كلٍ من  نورا على، و كريم محسن، و أحمد إبراهيم، و هشام أمين.
وتتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.
وفى سياق متصل، استقبل الدكتور خالد العناني، في مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور نادر الببلاوي لمناقشة المحاور الرئيسية لخطة العمل خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية.
وحرص الوزير على تقديم الشكر للمجلس السابق لإدارة غرفة الشركات السياحية برئاسة الأستاذ حسام الشاعر، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة وخاصة لعملهم في فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤذوا عملهم باقتدار.
كما تمنى الوزير التوفيق والنجاح للجنة تسيير الأعمال الجديدة فى تنفيذ مهامها ومسئولياتها على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الدكتور نادر الببلاوى له خبرة واسعة بالمجال، فمنذ عام ١٩٩٦ كان عضوا في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ثم عضو فى مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ثم شغل منصب نائب رئيس الاتحاد.




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