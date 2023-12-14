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قرار عاجل من الحكومة لوقف انفلات أسعار البصل

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رئيس الوزراء
الخميس، 14-12-2023 10:38 ص


تعمل الحكومة وجهات الدولة المعنية للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير السلع الضرورية له، مثل: (البصل - البطاطس الطماطم - السكر - الزيت - وغيرها) بأسعار مناسبة، سواء من خلال المبادرات الحكومة التي تعلن عنها أو عبر المنافذ والسلاسل التجارية التابعة للعدد من الوزارات الخدمية، حيث "تباع السلع الأساسية بأسعار مخفضة".
حظر تصدير البصل 
واتجهت الحكومة لحظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار داخل الأسواق، كما عملت على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين، فيما توقع مسؤولون انخفاض الأسعار تدريجيًا، بعد وقف التصدير للخارج.
وأضافت الحكومة البصل إلى قائمة السلع المحظور تصديرها إلى الخارج، ومنعت تصديره حتى 30 مارس المقبل، حيث سبق وحظرت تصدير السكر، في الربع الأول من العام الجاري، وجرى تمديد القرار مرة ثانية، كما استمر حظر تصدير الأرز.
وارتفعت أسعار البصل في الأسوق خلال الأيام الماضية ليتراوح سعر الكيلو في أسواق الجملة بين 25 - 30 جنيها على أن يباع للتجزئة بأسعار تتراوح بين 35 - 40 جنيها، فيما أرجع مسؤولونفي وزارة الزراعة سبب زيادة الأسعار إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي في هذه الفترة من العام، بسبب العروة الموسمية للمحاصيل.
وفقًا لموقع أسعار مجلس الوزراء المصري، يبلغ متوسط سعر كيلو البصل في الأسواق عند مستوى 27.92 جنيه، بنسبة زيادة 0.71%، وبلغ أدنى سعر للبصل 5.25 جنيه في 24 ديسمبر من العام الماضي، وسجل أعلى سعر في 6 أكتوبر من العام الحالي وبلغ 28.52 جنيه.

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