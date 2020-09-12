قرار عاجل من التعليم تجاه صحاب الحرارة المرتفعة من الطلاب

السبت، 12-09-2020
01:03 م
إيمان هاني
أكد
رضا حجازي نائب وزير التعليم
، أن نجاح الدولة المصرية في تنظيم امتحانات الثانوية العامة
فتح الباب أمام عودة الحياة.
وكشف
"حجازي" خلال حواره ببرنامج "حقائق واسرار" المذاع على قناة صدى
البلد، مع الإعلامي مصطفى بكري، عن قاعدة بيانات بين وزارتي التربية والتعليم
والصحة
لمعرفة الاسر المصابة بفيروس كورونا
والتعامل مع أبنائهم.
وتابع
:" الطالب الذي تبلغ درجة حرارته 37.5 درجة لن يدخل المدرسة في العام الدراسي
الجديد وسيكون هناك غرفًا للعزل".
ولفت
رضا حجازي نائب وزير التعليم
، إلى عقد اجتماعات بين وزيرة الصحة ووزير التربية والتعليم
وسيكون هناك غرف عمليات بين الوزراتين والمديريات
والإدارات التعليم
ية في العام الدراسي الجديد.