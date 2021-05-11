قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد شيكابالا بسبب واقعة الحذاء

الثلاثاء، 11-05-2021
12:28 م
محمد فضل
قرر اتحاد كرة القدم بقيادة أحمد مجاهد إحالة واقعة “حذاء شيكابالا
" نجم نادى الزمالك
لجماهير الأهلى فى مباراة القمة أمس التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، إلى لجنة المسابقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
وكان شيكابالا
دخل فى شجار مع جمهور الأهلى المتواجد فى استاد القاهرة الذى احتضن المباراة أمس، عقب استبداله حيث هتفت جماهير الأهلى ضد اللاعب بعد خروجه ليشير شيكابالا
إلى الحذاء ردا على هجوم جمهور الأهلى.
وحول العقوبات المقررة علي شيكابالا
، من المتوقع أن تفحص لجنة المسابقات التقرير الخاص بحكم المباراة والمراقب من أجل معرفة ملابسات الواقعة بالكامل وفى حالة إدانة شيكابالا
سيتم وتوقيع عقوبة عليه وفقا للوائح والقوانين .
وبسبب واقعة حذاء شيكابالا
، هاجم خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك
، مُخرج لقاء القمة 122 بين الزمالك
والأهلي، والتي أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكتب “الغندور” عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك: ”الجمهور ممنوع، وده ماتش الأهلي، يا تري مين اللي بيشتم؟، وليه المخرج لم يأتِ بلقطة واحدة على المدرجات؛ لنرى من قام بإدخال هؤلاء؟، وهل لقطة شيكا أهم من لقطة المدرجات في زمن كورونا؟".