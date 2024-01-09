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قرار عاجل من اتحاد الكرة: إيقاف لاعب 8 شهور وتوصية بشطبه

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اتحاد الكرة
الثلاثاء، 09-01-2024 02:32 م


قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف اللاعب محمود سليمان حافظ ثمانية شهور وتوقيع غرامة مالية 10 آلاف جنيه.
وجاء قرار اتحاد الكرة تجاه اللاعب نظرا لاعتدائه على حكم مباراة فريقه، مركز شباب الخربة مع نادي 6 أكتوبر برمانة، في دوري القسم الثالث ، مع رفع مذكرة توصية لمجلس إدارة الاتحاد بشطب اللاعب المذكور من سجلات الاتحاد.
كما تقررت لجنة المسابقات اعتبار فريق شباب الخربة مهزوم 2\0 لصالح نادي 6 أكتوبر برمانة، إلى جانب نقل مباراة لمركز شباب الخربة خارج ملعبه وذلك لنزول رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأرض الملعب واعتراضهم على الحكم بشكل غير لائق .
وتقرر أيضا إيقاف حسين محمد عيد إداري مركز شباب الخربة، أربع مباريات وغرامة مالية ألف جنيه تسدد لخزينة اتحاد الكرة في خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لطرده للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

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