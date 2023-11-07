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قرار عاجل من أشرف زكي بوقف 6 فنانين وفنانات عن العمل.. ماذا حدث؟

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أشرف زكي
الثلاثاء، 07-11-2023 10:21 ص



قرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل، بجانب منعهم من الحصول على تصاريح مزاولة مهنة التمثيل.
وأصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، بيانًا، أعلن خلال إيقاف مجموعة من الفنانين الشباب عن العمل، ومنعهم من الحصول على تصاريح، إذ جاء نص البيان كما يلي:
قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع كل من:
1- أحمد حسين عثمان وشهرته أحمد أزعر.
2- علي محمد كريم فؤاد وشهرته علي السبع.
3- بسمة نبيل علي الفولي وشهرتها بسمة نبيل.
4- منة الله صلاح سعيد وشهرتها منة صلاح.
5- لينة إيهاب فؤاد وشهرتها لينة إيهاب.
6- أحمد علي طارق محمد وشهرته أحمد طارق.
وتضمن القرار، منعهم من الحصول على تصاريح عمل من النقابة؛ لعدم احترامهم لقواعد وقوانين النقابة، وذلك لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية، دون حصولهم على التصاريح اللازمة من نقابة المهن التمثيلية.

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