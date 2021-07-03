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قرار عاجل للإخوان في تركيا بعد وقف جميع أنشطتهم

إخوان-الخارج
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Native
السبت، 03-07-2021 07:42 م

بعد قرار السلطات التركية وقف أنشطة جماعة الإخوان الإعلامية من أراضيها، وما تبعه من تعليمات لعدد من مذيعي الجماعة بوقف كافة أنشطتهم الإعلامية على وسائل التواصل، قررت الجماعة حل مكتبها في تركيا وكذلك مجلس شورى الإخوان.
وكشف مصدر بحسب موقع العربية.نت، أن الجماعة قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى مثل كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا، فضلا عن عدد من دول البلقان.
وكانت جماعة الإخوان قد خططت لنقل فضائياتها الموجهة لمصر خارج تركيا خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور، حيث قررت الجماعة نقل فضائية “وطن” المملوكة كليا لها ودمجها في فضائية “الحوار” التي يديرها الإخواني الفلسطيني عزام التميمي من لندن.
 

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