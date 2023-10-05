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قرار عاجل بعد اجتياح السيول لمرسى مطروح(فيديو)

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سيول
الخميس، 05-10-2023 11:39 ص

خصصت مدينة مرسى مطروح، أرقام هواتف لتمكين المواطنين المتضررين من السيول التي ضربت عدة مناطق بالمحافظة من التواصل مع المسئولين لطلب الاستغاثة.

وكانت موجة من الطقس السيئ ضربت عدة مناطق في مرسى مطروح، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ما تسبب في حدوث سيول.
وحسب بيان رسمي نشرته صفحة مرسى مطروح على الفيسبك، أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، عن أرقام الهواتف المخصصة للتواصل وتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين.

وأوضح أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على رقم 0464933158 / 0464935266

وأضاف عمرو عبد المجيد، أن مدينة مرسي مطروح تعرضت لسقوط أمطار غزيرة، ومن المتوقع وجود حالة من عدم الاستقرار وتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار، وجرى الدفع بمعدات مجلس المدينة في منطقة الكيلو 4، لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



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