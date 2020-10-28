قرار عاجل بإغلاق محمية طبيعية بعد ظهور مخلوق قاتل

الأربعاء، 28-10-2020
03:32 م
محمد فضل- متابعات
أصدرت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء ، قرارا جديدا، بعد انتشار حالة من
الذعر إثر ظهور مخلوق قاتل
بالقرب من إحدى المحميات الطبيعية.
وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات نقلها موقع
"مصراوي" إن وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أصدرات قرارا بإغلاق محمية رأس
محمد بالكامل أمام الزوار والسائحين.
وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه تم منع جميع أنشطة الغوص والسنوركلينج، لحين
انتهاء عمليات المسح وتقييم المخاطر في المنطقة.
ونفى المحافظ ما تردد عن وفاة طفل، ابن سائحة أوكرانية داخل مستشفى شرم
الشيخ الدولي، بعد إصابته لظهور هذا الحيوان البحري القاتل قبالة الشواطئ، وهو ما
لم يحدث على الإطلاق.
وقال فودة إن المصابين بسبب هذا المخلوق، هم 3 أشخاص، وإصاباتهم مستقرة،
ويتلقون العلاج، تحت إشراف فريق طبي عالي المستوى.
وقال المحافظ: "هذا الحادث تكرر في عدة دول حول العالم، ولا يؤثر على
الوضع السياحي على الإطلاق، وهجمات هذه الأنواع من القروش عارضة".
وكانت حالة من الذعر قد سيطرت على شرم الشيخ
ومحمية رأس محمد، بعد ظهور قرش
الأوشيناك القاتل، وإصابة 3 أشخاص، خلال الغوص في منطقة تابعة لمحمية رأس محمد.