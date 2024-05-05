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قرار رسمي جديد بشأن بشأن "زي المدارس" على مستوى الجمهورية

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وزير التعليم
الأحد، 05-05-2024 12:17 ص

 

 

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً، بتكليف تخصص الملابس الجاهزة بالمدارس الفنية الصناعية، بتصنيع الزي المدرسي للطلاب بجميع المراحل الدراسية بجميع مدارس التعليم العام الموجودة على مستوى الجمهورية.

زي طلاب المدارس

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تكليف  تخصص الملابس الجاهزة بالمدارس الفنية الصناعية أيضاً، بتصنيع زي الطلاب بمدارس التأسيس العسكري بالمواصفات المقررة من جانب قوات الدفاع الشعبي العسكري .

 

وزير التعليم يؤكد ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية

وعلى جانب آخر،  كان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية فى إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030، مشيداً بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من المجالات والمشروعات التعليمية، والتى من شأنها العمل على تطوير العملية التعليمية.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى ظل الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى أصبحت المعرفة متاحة للجميع .

 

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن استخدام التكنولوجيا بأن تكون موازية للبرنامج التعليمى بدون تمكين الطالب من إنتاج المعرفة هو أمر عديم الفائدة، لذا تستهدف الوزارة دمجها ضمن البرنامج التعليمى لتساعد الطالب على الوصول للمعرفة.

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