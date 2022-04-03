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قرار رسمي بوقف عرض إعلان الملابس الداخلية

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الأحد، 03-04-2022 02:37 م

قررت هيئة المكتب بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام  وقف عرض اعلان دايس و ذلك بعد رصد عددمن المخالفات شابت اعلان دايس هذا العام حيث خالف الاعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للاعلانات و الرامج واعلانها ضمن الاكواد كما ان الاعلان اثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الاطباء و ذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع اداب و اخلاقيات المجتمع المصري .
وقال المجلس انه يتعارض مع الاداب العامة و الذوق العام و تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الاعلان مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الاشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية و الاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ البذيئة وفحش القول و الحورات المتدنية و السوقية و المادة  (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف .
 

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