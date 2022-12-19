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قرار رسمي بوضع تسعيرة إجبارية لـ 15 سلعة

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سلع غذائية
Native
Teads
الإثنين، 19-12-2022 02:38 م

 

أعلن مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، التسعير الاجباري لحوالي 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

وأضاف مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العديد من الدول تعاني من ارتفاع أسعار السلع المختلفة، وأيضا انخفاض مستويات نمو الاقتصاد العالمي والموجات التضخمية الكبيرة في العالم.

 

وأشار عشماوي إلى أنه كان لا بد من تدخل الدولة، في تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، من القمح والزيت والذرة والأرز، بالإضافة إلى الاحتياطات الآمنة من السلع الأساسية من السكر والجبنة ويتم توفيرها على بطاقة التموين ما يقرب من 29 إلى 31 سلعة.

 

ولفت مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه سيكون هناك لجنة مشتركة من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، لمعرفة تكلفة السلة السلعية، ويحدد سعر السلع وتطرح في الأسواق وإتاحتها.

 

وكان المتحدث باسم الرئاسة  بسام راضي قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وكذلك موقف الزراعة للموسم الحالي.

 

واطلع الرئيس على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعي الحالي 2022/ 2023.

 

وأعلن وزير التموين أنه جار تشكيل لجنة عليا مشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

 

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