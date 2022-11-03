قرار رسمي بمنع مطربة لبنانية شهيرة من الغناء في مصر

الخميس، 03-11-2022
03:10 ص
نسمه عبد الوهاب
قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل امس ، منع المطربة اللبنان
ية كارولينا كرم
من الغناء في مصر، لعدم سدادها الرسوم النسبية الخاصة بالنقابة عن إحدى الحفلات التي أحيتها مؤخرا.
وقال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية إن قرار وقف كارولينا كرم
جاء بعدما قامت بإحياء حفل افتتاح "بيوتي سنتر" الأسبوع الماضي في مصر، ولم تقم بسداد الرسوم النسبية الخاصة بالنقابة.
وأضاف منصور هندي " بأن "القرار جاء تنفيذا للوائح والقوانين الخاصة بنقابة المهن الموسيقية، والقانون ينص على أنه في حالة تهرب أحد المطربين سواء كان مصريا أو أجنبيا من دفع الرسوم النسبية للنقابة التي تحدد على حسب الأجر الذي يحصل عليه الفنان، يوقف المطرب عن الغناء لحين سداده قيمة الرسوم المتأخرة، وتسوية الأوضاع مع النقابة حتى يتم السماح له بالغناء مجددًا".