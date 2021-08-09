الإثنين 09 أغسطس 2021
توقيت مصر 17:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميدو يهاجم «الزمالك» : تفاهات ولازم يتحاسبوا ويعتذروا

ميرفت أمين تفقد الوعي أثناء وقوفها على غسل وتكفين دلال عبدالعزيز

قرار رسمي بمنع الفنانة بلقيس من الغناء في مصر

تحرك مفاجئ من برشلونة لمنع انضمام «ميسي» لـ باريس جان جيرمان

هبوط حاد بشكل مفاجئ في أسعار الذهب

شاهد.. ياسمين الخطيب تحتفل بزفافها بعد ساعات من دفن دلال عبدالعزيز

مايوه مثير وبطن منتفخ.. ميريام فارس تثير الجدل باستعراض حملها شبه عارية

شوبير يفجر مفاجأة: «ميسي» في الأهلي قريبًا بطلب من موسيماني

بالفيديو.. سر السبحة الحمراء في يد دلال عبدالعزيز دائمًا

فيديو مخل لشابين وفتاة داخل حديقة يتصدر الترند في السعودية

ADS
 

قرار رسمي بمنع الفنانة بلقيس من الغناء في مصر

24-06-21-872071438
بلقيس
Native
الإثنين، 09-08-2021 02:16 م

أصدرت نقابة المهن الموسيقيّة قرارا بمنع ا المطربة اليمنيّة بلقيس من إحياء حفلات في مصر، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا في نادي الجلاء دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وأصدرت النقابة بيانا يتضمن الآتي :" قررت نقابة المهن الموسيقيين عدم التعامل مع المطربة اليمنية بلقيس وعدم إصدار أية تصاريح لها عن أية أعمال  في جمهورية مصر العربية وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن الحفل المقام اليوم 8\8 في نادى الجلاء للقوات المسلحة على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها ".
ومن المنتظر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية  في الساعة الثامنة مساءاً الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.
ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامجا غنائي يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني.
خاصة آخر أغنياتها التي حققت نجاحاً كبيراً فى سوق الأغنية العربية وهما "ممكن" و أغنية " انتهي" حيث  أن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.
وتصدرت "ممكن" منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى70 مليوناً خلال أسبوعين فقط.
وهي الأغنية التى قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل و كلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ .


 

إقرأ ايضا

272972_0

ميرفت أمين تفقد الوعي أثناء وقوفها على غسل وتكفين دلال عبدالعزيز

حفل-زفاف-ياسمين-الخطيب-1628475083-2

شاهد.. ياسمين الخطيب تحتفل بزفافها بعد ساعات من دفن دلال عبدالعزيز

مايوه مثير وبطن منتفخ.. ميريام فارس تثير الجدل باستعراض حملها شبه عارية

أخبار متعلقة

gt

شاهد/ فنانة إماراتية شهيرة تظهر على كرسي متحرك في شوارع مصر

2021_5_22_21_12_34_193

«مخطوفة».. حلا شيحة توجه رسالة عنيفة لوالدها وتكشف سبب عودتها للدين

18-7-2021_00_22_25_GomhuriaOnline_321626560545

ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية خطيرة

1534224_0

السودان يعلن انخفاض منسوب المياه 50% بسبب سد النهضة

hyaa1

بسبب صورة طليقها.. هيا الشعيبي تهدد بفضح إلهام الفضالة

16684642371614880548

معز مسعود بريء..والد حلا شيحة يهاجمها:«مش هنفضل ساكتين على اللي بتعمليه ده»