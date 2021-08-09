قرار رسمي بمنع الفنانة بلقيس من الغناء في مصر

الإثنين، 09-08-2021
02:16 م
أصدرت نقابة المهن الموسيقيّة قرارا بمنع
ا المطربة اليمنيّة بلقيس
من
إحياء حفلات في مصر
، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا في نادي الجلاء دون الحصول على
التصاريح اللازمة.
وأصدرت النقابة بيانا يتضمن الآتي :" قررت نقابة المهن الموسيقيين عدم
التعامل مع المطربة اليمنية بلقيس
وعدم إصدار أية تصاريح لها عن أية أعمال في جمهورية مصر
العربية وذلك لعدم حصولها على
التراخيص اللازمة عن الحفل المقام اليوم 8\8 في نادى الجلاء للقوات المسلحة على أن
يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها ".
ومن المنتظر أن تظهر بلقيس
لجمهورها المصر
ي بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة
المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصر
ية في الساعة الثامنة مساءاً الموافق يوم الخميس
12 أغسطس.
ومن المقرر أن تقدم بلقيس
برنامجا غنائي يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي
قدمتها على مدار مشوارها الفني.
خاصة آخر أغنياتها التي حققت نجاحاً كبيراً فى سوق الأغنية العربية وهما
"ممكن" و أغنية " انتهي" حيث أن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.
وتصدرت "ممكن" منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب
لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى70 مليوناً خلال أسبوعين فقط.
وهي الأغنية التى قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل
وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل و كلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ .