قرار رسمي بسحب منتجات «إندومي» من الأسواق

الأربعاء، 13-04-2022
09:38 ص
قررت هيئة سلامة الغذاء، سحب عينات من منتجات إندومي من الأسواق
، وذلك بعد
انتشار حالات التسمم
التي يسببها للأطفال، حيث أكدت الهيئة إنه تم إرسال عينات
للمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها، بعد اتهام الشركة بإصابة العديد من الأطفال
بالتسمم
بسبب الإندومي خلال الفترة الماضية.
وتُجري الهيئة عملية سحب جميع منتجات إندومي من تجار التجزئة والبقالين،
بسبب وجود مشكلات في أكياس التوابل، خاصة طعم الشطة، موضحة أنها سوف تحلل عينات من
إندومي، لمعرفة السبب الحقيقي وراء حالات التسمم
.
وأكد حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل بشكل دوري على
سحب عينات من المنتجات الموجودة في الأسواق
، للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي
أضرار بها، حرصا على سلامة المواطنين.
وأضاف، إنه وفقا للقانون ينبغي محاسبة منتجات إندومي لأنها تبث إعلانات دون
الحصول على موافقة، مؤكدا ضرورة مراجعة موقف منتجات إندومي مرة أخرى وتسجيلها
كأغذية خاصة لأنها تتضمن ادعاءات بقدرة المنتج على رفع المناعة، مشيرا إلى أن ما
يقوله أصحاب المنتج قد يكون صحيحا، وقد يكون غير صحيح.
أول تعليق من شركة إندومي
ردت شركة إندومي على إعلان الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء،
أنه يجري الآن سحب جميع منتجات إندومي من الأسواق
.
وكشفت شركة إندومي، عن أنها قررت سحب المنتجات من الأسواق
؛ من أجل تغيير
شكل الكرتونة الخارجي، خاصةً أن هيئة سلامة الغذاء التابعة لرئاسة الجمهورية سحبت
عينات من الشركة للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية للمنتجات الغذائية.
فيما كشف صلاح جلال، مسؤول المبيعات بشركة إندومي، عن سبب سحب منتج الشركة
من الأسواق
خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن هيئة سلامة الغذاء طالبت الشركة بإزالة
عبوة الشطة داخل أكياس الإندومي، لأن الطبقة الأكبر من المستخدمين للمنتج من
الأطفال.
وأضاف: على الفور استجابت الشركة لطلب هيئة سلامة الغذاء، وقامت بسحب
المنتج من الأسواق
لتغيير أكياس الشطة الموجودة به، موضحا أن عمليات البيع خلال
الفترة الحالية تعمل بشكل عادي، والشركة تعمل حاليا على استبدال العبوات القديمة
بعبوات جديدة لا تحتوى على أكياس الشطة.